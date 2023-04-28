Меню
Новости о сериале «Бойтесь ходячих мертвецов»

Новости о сериале «Бойтесь ходячих мертвецов» Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
28 апреля 2023 15:00
Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры
Финальный сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» получил трейлер, а «Остров мертвецов» — дату премьеры Оба спин-оффа «Ходячих мертвецов» станут доступны в первой половине 2023 года.
28 марта 2023 14:56
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» завершится восьмым сезоном Вместе с тем стало известно, когда ждать спин-оффы о Рике и Мишон, Мэгги и Нигане, а также о Дэриле Диксоне.
11 января 2023 13:21
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» продлен на восьмой сезон
Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» продлен на восьмой сезон Звезда шоу Ким Диккенс вернется в постапокалиптическую драму после двух сезонов отсутствия. 
6 декабря 2021 16:52
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус
Создатели «Ходячих мертвецов» наконец показали, каким образом возник зомби-вирус Знаменитая теория об инопланетном происхождении была опровергнута.
6 декабря 2021 12:29
