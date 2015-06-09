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Постер к сериалу Бойтесь ходячих мертвецов
Киноафиша Сериалы Бойтесь ходячих мертвецов Сезоны
Бойтесь ходячих мертвецов (2015 - …), список сезонов Fear the Walking Dead 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал AMC
Список сезонов сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 6 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 15 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2020, 16 эпизодов
 
Бойтесь ходячих мертвецов - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2021, 16 эпизодов
 
Сезон 8 / Season 8
TBA,
 
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