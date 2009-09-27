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Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки Сезоны Сезон 6 Серия 6

Отчаянные домохозяйки 6 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 6 сезона «Отчаянные домохозяйки»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 27 сентября 2009
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 4 октября 2009
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 11 октября 2009
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 18 октября 2009
Эпизод 5
Сезон 6 / Серия 5 25 октября 2009
Эпизод 6
Сезон 6 / Серия 6 1 ноября 2009
Эпизод 7
Сезон 6 / Серия 7 8 ноября 2009
Эпизод 8
Сезон 6 / Серия 8 15 ноября 2009
Эпизод 9
Сезон 6 / Серия 9 29 ноября 2009
Эпизод 10
Сезон 6 / Серия 10 6 декабря 2009
Эпизод 11
Сезон 6 / Серия 11 3 января 2010
Эпизод 12
Сезон 6 / Серия 12 10 января 2010
Эпизод 13
Сезон 6 / Серия 13 17 января 2010
Эпизод 14
Сезон 6 / Серия 14 31 января 2010
Эпизод 15
Сезон 6 / Серия 15 21 февраля 2010
Эпизод 16
Сезон 6 / Серия 16 28 февраля 2010
Эпизод 17
Сезон 6 / Серия 17 14 марта 2010
Эпизод 18
Сезон 6 / Серия 18 21 марта 2010
Эпизод 19
Сезон 6 / Серия 19 18 апреля 2010
Эпизод 20
Сезон 6 / Серия 20 25 апреля 2010
Эпизод 21
Сезон 6 / Серия 21 2 мая 2010
Эпизод 22
Сезон 6 / Серия 22 9 мая 2010
Эпизод 23
Сезон 6 / Серия 23 16 мая 2010
О чем cерия

В 6 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Хуаниту выгоняют из школы, и Карлос настаивает на том, чтобы Габриэль обучала дочь дома. Том слишком увлекается студенческой жизнью, а Кэтрин угрожает Сьюзан судебным разбирательством.

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