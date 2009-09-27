В 6 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Хуаниту выгоняют из школы, и Карлос настаивает на том, чтобы Габриэль обучала дочь дома. Том слишком увлекается студенческой жизнью, а Кэтрин угрожает Сьюзан судебным разбирательством.
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