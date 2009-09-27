В 6 сезоне 11 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» после того как Линетт спасла дочь Карлоса, она потеряла одного из своих детей. В то же время в реанимации умирает Карл, а Орсон оказывается прикованным к инвалидному креслу.