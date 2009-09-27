В 6 сезоне 21 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Эдди начинает жить у Скаво, а Линетт пытается окружить его материнской любовью. Карлос скрывает от Габи, что дал Майку денег в долг. Узнав об этом, Сьюзан и Габи придумывают, как проучить мужей.
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