В 6 сезоне 12 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что Карл завещал ей бизнес в виде стриптиз-клуба. Карлос и Габи делают все, чтобы отблагодарить Линетт за спасение их дочери, а Том вызывается временно заменить жену в компании.
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