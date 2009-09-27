В 6 сезоне 12 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что Карл завещал ей бизнес в виде стриптиз-клуба. Карлос и Габи делают все, чтобы отблагодарить Линетт за спасение их дочери, а Том вызывается временно заменить жену в компании.