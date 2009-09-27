В 6 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» все на Вистерия Лейн собираются на улице в преддверии Рождества, не представляя, что в скором времени на них упадет частный самолет. Страшная трагедия унесет несколько жизней…
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