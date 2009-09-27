В 6 сезоне 2 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» утром Карен обнаруживает Джули на улице без сознания. Пока девушка лежит в коме, Сьюзан узнает много нового о повзрослевшей дочери. Линетт тем временем вынуждена скрывать свою беременность от всех.
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