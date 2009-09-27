В 6 сезоне 22 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Энджи становится заложницей в собственном доме, и ей ничего не остаётся кроме как рассчитывать на Габриэль. Сьюзан решает пройтись по всем клиентам Майка, которые задолжали ему крупную сумму денег.
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