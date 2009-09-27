В 6 сезоне 13 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Орсон отказывается мыться и всячески усложняет жизнь Бри. Габи и Сьюзан пытаются взломать школьную систему, чтобы понять, чей ребенок умнее и талантливее. А Том начинает ходить к психотерапевту.
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