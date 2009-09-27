В 6 сезоне 8 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» по нелепой случайности Сьюзан и Кэтрин вынуждены вместе отбывать наказание. Габриэль и Карлос узнают, что Линетт скрывает беременность. А Орсон начинает подозревать Бри в измене.
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