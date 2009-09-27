В 6 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габриэль на время переезжает к Бобу и Ли и невольно наслаждается гламурной жизнью без детей. У Кэтрин появляются эротические фантазии насчет Робин, а Линетт и Том забывают о дне рождения дочери.
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