В 6 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габриэль на время переезжает к Бобу и Ли и невольно наслаждается гламурной жизнью без детей. У Кэтрин появляются эротические фантазии насчет Робин, а Линетт и Том забывают о дне рождения дочери.