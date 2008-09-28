В 5 сезоне 3 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» в гости к Бри и Орсону приезжает Даниэль с новым мужем и Беном. Сьюзан узнает, что Эм Джея обижает Хуанита, и это приводит к драке с Габи. А Карен начинает копаться в прошлом Дэвида.