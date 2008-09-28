В 5 сезоне 18 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» мстительные планы Дэйва нарушает Иди, которая узнала всю правду о прошлом своего супруга. А Бри вынуждена выбирать между психологическим здоровьем мужа и своей успешной компанией.
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