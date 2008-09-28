В 5 сезоне 4 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Майк ревнует сына к Джексону. Подруги с трудом скрывают зависть к успеху Бри, пока Орсон не афиширует, что потерял работу. А Дэйв с Томом организовывают гаражную рок-группу.
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