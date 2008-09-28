В 5 сезоне 23 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Том решает поступить в колледж и получить новую профессию. Орсон узнает, что Бри сама ограбила их дом, чтобы развестись. А Карлос соглашается стать опекуном одной из своих племянниц.