В 5 сезоне 19 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» подруги решают исполнить последнюю волю Иди и отвезти ее прах Трэвису. По пути каждая из них вспомнила ситуации, в которых Иди проявляла себя как замечательная подруга и хороший человек.
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