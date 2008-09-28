В 5 сезоне 19 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» подруги решают исполнить последнюю волю Иди и отвезти ее прах Трэвису. По пути каждая из них вспомнила ситуации, в которых Иди проявляла себя как замечательная подруга и хороший человек.