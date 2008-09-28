В 5 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Карен вызывает сестру, чтобы она помогла ей разузнать о прошлом Дэвида. Бри сводит Кэтрин с другом Орсона, а Сьюзан решает помириться с Джексоном. Линетт же начинает ревновать Тома к Энн.
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