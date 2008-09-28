В 5 сезоне 13 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» мастер на все руки Элай умирает от сердечного приступа на крыше Сьюзан. На его похоронах жительницы Вистерия Лейн вспоминают, как в самый нужный момент он повлиял на жизнь каждой из них.
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