В 5 сезоне 8 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» наступает вечер рок-битвы, на котором собираются все герои. Но события принимают неожиданный оборот, когда в подсобном помещении клуба Дэйв убивает своего психиатра и устраивает пожар…
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