В 5 сезоне 10 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Портера арестовывают, и Линетт пытается доказать его невиновность. Бри узнает, что Эндрю скрывает серьезные отношения с молодым доктором. А к Карлосу постепенно возвращается зрение.
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