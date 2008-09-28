В 5 сезоне 15 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габи узнает, что у начальника Карлоса есть любовница, и начинает использовать это, чтобы выбить мужу большую премию. Том заставляет всех детей работать в ресторане, не в силах расстаться с ним.
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