В 1 сезоне 4 серии сериала «Сообщество» Джефф сближается с Ширли на почве взаимной ненависти к новому парню Бритты Вону. Впоследствии он читает всей группе стихотворение, написанное Воном для девушки, что впоследствии приводит к расколу всей группы.
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