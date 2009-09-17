В 1 сезоне 23 серии сериала «Сообщество» декан устраивает пейнтбольное состязание. Каждый из студентов колледжа мечтает заполучить главный приз. Параллельно Джефф и Бритта пытаются побороть накопившееся между ними сексуальное напряжение...
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