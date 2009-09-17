В 1 сезоне 17 серии сериала «Сообщество» урок бильярда оказывается не таким захватывающим, как представлял себе Джефф. Инструктор требует определенную форму одежды, которая ужасно не нравится бывшему адвокату. В итоге между ними начинается конфликт.
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