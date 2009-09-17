В 1 сезоне 13 серии сериала «Сообщество» главные герои возвращаются в колледж с каникул и узнают о том, что к ним в группу самовольно присоединился еще один студент по имени Бадди. Тем временем декан вынуждает Джеффа стать главредом школьной газеты.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail