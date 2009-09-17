В 1 сезоне 2 серии сериала «Сообщество» все студенты разбиваются на пары, чтобы придумать диалоги на испанском языке. Джефф к своему недовольству оказывается в компании с Пирсом, а Ширли и Энни решают устроить протест против правительства Гватемалы.
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