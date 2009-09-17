В 1 сезоне 22 серии сериала «Сообщество» Ширли просит своих одногруппников избавиться от Пирса. Джефф и Бритта страдают от нападок старшеклассников по поводу того, что они все еще ходят в школу. Параллельно Трой помогает Эбеду добиться новой цели.