Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова

Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку

Перезапуск «Гарри Поттера» разочарует, если сценаристы проигнорируют эту фразу: о ней знают те, кто читал книги

Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд

Каждая серия — новая история: этот детектив с оценкой 8.2 в эфире уже 25+ лет — фанатам «Шерлока» стоит взять на заметку

Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка