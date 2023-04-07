Меню
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Съемки полнометражного продолжения «Сообщества» начнутся летом
Новостью поделился актер Джоэл МакХэйл.
Написать
9 января 2023 16:54
В полнометражном продолжении «Сообщества» не будет пейнтбола и игры D&D
Кроме того, действие фильма развернется вне стен колледжа «Гриндейл».
Написать
27 декабря 2022 16:23
Джоэл МакХэйл подтвердил, что ведется работа над полнометражным продолжением «Сообщества»
Для этого актер выпустил которой пост из одного слова.
Написать
3 октября 2022 12:15
Сериал «Сообщество» получит продолжение в формате полнометражного фильма
Создатель проекта намерен сдержать данное некогда обещание.
Написать
25 августа 2022 15:01
