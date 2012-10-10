Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Чикаго в огне
Постер к сериалу Чикаго в огне
Постер к сериалу Чикаго в огне
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Чикаго в огне
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
4 постера
Смотреть онлайн
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне
Чикаго в огне (2012 - …) Chicago Fire 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 163 часа 30 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

«Чикаго в огне» — многосерийное американское шоу, производством которого занимается телеканал NBC. Этот сериал входит в общую франшизу, рассказывающую о непростых буднях сотрудников срочных служб разных подразделений Чикаго. Главные герои «Чикаго в огне» работают в пятьдесят первом отделении пожарной службы города и каждый день спасают невинные жизни. Параллельно каждый из них сталкивается с личными драмами. Так, например, лейтенант Кейси не может пережить разрыв с любимой. Кроме того, он находится в постоянных конфликтах с другими членами команды, что негативно влияет на их работу.

Чикаго в огне - трейлер первого сезона
Чикаго в огне
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Майкл Брандт
Дерек Хаас
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Эйгенберг
Дэвид Эйгенберг Lieutenant Christopher Herrmann
Лорен Джерман
Лорен Джерман Paramedic Leslie Shay
Тейлор Кинни
Тейлор Кинни Lieutenant Kelly Severide
Джесси Спенсер
Джесси Спенсер Captain Matthew Casey
Имонн Уокер
Имонн Уокер Battalion Chief Wallace Boden
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Дата выхода новых серий 11-го сезона сериала «Чикаго в огне»
TBA
Сезон 11 Серия 1
21 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Чикаго в огне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 24 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 23 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 20 эпизодов
 
Чикаго в огне - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2020, 16 эпизодов
 
Чикаго в огне - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2021, 22 эпизода
 
Чикаго в огне - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
Джесси Спенсер покидает сериал «Чикаго в огне»
Слушать саундтрек сериала Чикаго в огне
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 10 октября 2012 года. Сезон состоял из 24 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сериал на данный момент состоит из десяти сезонов. Десятый сезон полностью закончится 6 апреля 2022 года. Одиннадцатый сезон анонсирован, но никаких конкретных дат пока не известно.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Дэвид Эйгенберг, Лорен Джерман, Тейлор Кинни, Джесси Спенсер, Имонн Уокер.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

16+

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши