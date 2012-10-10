«Чикаго в огне» — многосерийное американское шоу, производством которого занимается телеканал NBC. Этот сериал входит в общую франшизу, рассказывающую о непростых буднях сотрудников срочных служб разных подразделений Чикаго. Главные герои «Чикаго в огне» работают в пятьдесят первом отделении пожарной службы города и каждый день спасают невинные жизни. Параллельно каждый из них сталкивается с личными драмами. Так, например, лейтенант Кейси не может пережить разрыв с любимой. Кроме того, он находится в постоянных конфликтах с другими членами команды, что негативно влияет на их работу.