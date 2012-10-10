Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чикаго в огне 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чикаго в огне
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 1
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чикаго в огне»

В 1 сезоне сериала «Чикаго в огне» речь пойдет о представителях одной из самых тяжелых и опасных служб — пожарных и спасателях 51-го отделения пожарной части города Чикаго. Ежедневно эти люди совершают подвиг, но от такой работы, к сожалению, зачастую страдает их личная жизнь. Центральный персонаж по имени Мэттью Кейси от природы обладает набором лидерских качеств. Однако разрыв с его возлюбленной заставляет его посмотреть на мир в несколько ином свете. Помимо этого, Кейси часто конфликтует со своим коллегой Келли Северайдом.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Чикаго в огне

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2012
Любовь моя Mon Amour
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2012
Профессиональная вежливость Professional Courtesy
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2012
Одна минута One Minute
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2012
На плаву Hanging On
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2012
Зеркало заднего вида Rear View Mirror
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2012
Две семьи Two Families
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2012
Покидая станцию Leaving the Station
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2012
Это не просто It Ain't Easy
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2012
С Рождеством и т.д. Merry Christmas, Etc.
Сезон 1 Серия 10
19 декабря 2012
На все воля Божья God Has Spoken
Сезон 1 Серия 11
2 января 2013
Под нож Under the Knife
Сезон 1 Серия 12
9 января 2013
Теплый и мертвый Warm and Dead
Сезон 1 Серия 13
30 января 2013
Немного вкуса A Little Taste
Сезон 1 Серия 14
6 февраля 2013
На здоровье! Nazdarovya!
Сезон 1 Серия 15
13 февраля 2013
Вирусный Viral
Сезон 1 Серия 16
20 февраля 2013
Лучше солгать Better to Lie
Сезон 1 Серия 17
27 февраля 2013
Фейерверк Fireworks
Сезон 1 Серия 18
20 марта 2013
Маленький гроб A Coffin That Small
Сезон 1 Серия 19
27 марта 2013
Амбиции Ambition
Сезон 1 Серия 20
3 апреля 2013
Удар возмездия Retaliation Hit
Сезон 1 Серия 21
1 мая 2013
Лидеры ведут Leaders Lead
Сезон 1 Серия 22
8 мая 2013
Отпусти ее Let Her Go
Сезон 1 Серия 23
15 мая 2013
Адская поездка A Hell of a Ride
Сезон 1 Серия 24
22 мая 2013
График выхода всех сериалов
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)
Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»
Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта
ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше