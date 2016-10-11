Оповещения от Киноафиши
Чикаго в огне 2012, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Чикаго в огне
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Чикаго в огне»

В 5 сезоне сериала «Чикаго в огне» сотрудникам 51-й пожарной части вновь предстоит столкнуться со множеством опасных ситуаций. Их жизням неоднократно будет угрожать опасность. Кейси, Муч и Херманн смогли уцелеть после серьезного возгорания, спрятавшись в убежище. Впоследствии Кейси наградят за доблесть и мужество. Кейси и Доусон собираются усыновить Луи, однако это оказывается не так просто, как им казалось. Кроме того, в доме появляется отец Доусон, что не лучшим образом сказывается на взаимоотношениях пары.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Чикаго в огне

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Шланг или животное The Hose or the Animal
Сезон 5 Серия 1
11 октября 2016
Настоящий звонок для пробуждения A Real Wake-Up Call
Сезон 5 Серия 2
18 октября 2016
Выжженная земля Scorched Earth
Сезон 5 Серия 3
25 октября 2016
Сегодня больше никто не умирает Nobody Else is Dying Today
Сезон 5 Серия 4
1 ноября 2016
Я держал ее за руку I Held Her Hand
Сезон 5 Серия 5
15 ноября 2016
В тот день That Day
Сезон 5 Серия 6
22 ноября 2016
Поднимите друг друга Lift Each Other
Сезон 5 Серия 7
29 ноября 2016
Сотня One Hundred
Сезон 5 Серия 8
6 декабря 2016
У кого-то получается, у кого-то нет Some Make It, Some Don't
Сезон 5 Серия 9
3 января 2017
Люди, с которыми мы встречаемся The People We Meet
Сезон 5 Серия 10
17 января 2017
Кто живет, а кто умирает Who Lives and Who Dies
Сезон 5 Серия 11
24 января 2017
Агент машины An Agent of the Machine
Сезон 5 Серия 12
7 февраля 2017
Торговля сплетнями Trading in Scuttlebutt
Сезон 5 Серия 13
14 февраля 2017
Чистилище Purgatory
Сезон 5 Серия 14
21 февраля 2017
Смертельная ловушка Deathtrap
Сезон 5 Серия 15
1 марта 2017
Прощаясь с ней Telling Her Goodbye
Сезон 5 Серия 16
21 марта 2017
Младенцы и дураки Babies and Fools
Сезон 5 Серия 17
28 марта 2017
Встань на колено Take a Knee
Сезон 5 Серия 18
4 апреля 2017
Несите их наследие Carry Their Legacy
Сезон 5 Серия 19
25 апреля 2017
Неси меня Carry Me
Сезон 5 Серия 20
2 мая 2017
Шестьдесят дней Sixty Days
Сезон 5 Серия 21
9 мая 2017
Мое чудо My Miracle
Сезон 5 Серия 22
16 мая 2017
