Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чикаго в огне 2012 - 2026, 14 сезон

Постер к 14-му сезону сериала Чикаго в огне
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 14
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 1 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

График выхода новых серий Чикаго в огне 14 сезона

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Выбивая двери Kicking Down Doors
Сезон 14 Серия 1
1 октября 2025
Первичный поиск Primary Search
Сезон 14 Серия 2
8 октября 2025
В крови In the Blood
Сезон 14 Серия 3
15 октября 2025
Милосердие Mercy
Сезон 14 Серия 4
22 октября 2025
Потеря слов A Loss for Words
Сезон 14 Серия 5
29 октября 2025
Сломанные вещи Broken Things
Сезон 14 Серия 6
5 ноября 2025
Проткни вену Pierce the Vein
Сезон 14 Серия 7
12 ноября 2025
Одержимый человек A Man Possessed
Сезон 14 Серия 8
7 января 2026
Преступление из страсти Crime of Passion
Сезон 14 Серия 9
14 января 2026
Вещи, которые нужно исправить The Things That Need Fixing
Сезон 14 Серия 10
21 января 2026
Преступление из страсти Crime of Passion
Сезон 14 Серия 11
28 января 2026
Прибытие в жару Coming in Hot
Сезон 14 Серия 12
4 февраля 2026
Расплата, часть I Reckoning, Part I
Сезон 14 Серия 13
4 марта 2026
TBA
Сезон 14 Серия 14
11 марта 2026
TBA
Сезон 14 Серия 15
18 марта 2026
TBA
Сезон 14 Серия 16
25 марта 2026
График выхода всех сериалов
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»
«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)
От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта
Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше