Чикаго в огне 2012, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Чикаго в огне
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 22 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 10-й сезон сериала «Чикаго в огне»

В 10 сезоне сериала «Чикаго в огне» создатели шоу продолжают историю сотрудников вымышленного пожарного департамента, которые каждый божий день сталкиваются с опасными чрезвычайными ситуациями. После гибели одного из руководителей пожарной бригады между многими сотрудниками начинает нарастать напряжение, появляются разногласия и даже серьезные конфликты. Впрочем, когда дело касается работы, главные герои стараются забыть о своих обидах друг на друга, ведь на кону оказываются жизни невинных людей.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Чикаго в огне

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сигнал бедствия Mayday
Сезон 10 Серия 1
22 сентября 2021
Количество голов Head Count
Сезон 10 Серия 2
29 сентября 2021
Считаешь свои вдохи Counting Your Breaths
Сезон 10 Серия 3
6 октября 2021
Верное решение The Right Thing
Сезон 10 Серия 4
13 октября 2021
Две сотни Two Hundred
Сезон 10 Серия 5
20 октября 2021
Мертвая зона Dead Zone
Сезон 10 Серия 6
27 октября 2021
Кого мне бояться? Whom Shall I Fear?
Сезон 10 Серия 7
3 ноября 2021
Что произошло в Виски-Пойнт? What Happened at Whiskey Point?
Сезон 10 Серия 8
10 ноября 2021
Зимний фестиваль Winterfest
Сезон 10 Серия 9
8 декабря 2021
Вернуться со взрывом Back with a Bang
Сезон 10 Серия 10
5 января 2022
Туман войны Fog of War
Сезон 10 Серия 11
12 января 2022
Демонстрация силы Show of Force
Сезон 10 Серия 12
19 января 2022
Полицейский-пожарный Fire Cop
Сезон 10 Серия 13
23 февраля 2022
Офицер, твердый духом An Officer With Grit
Сезон 10 Серия 14
2 марта 2022
Недостающая часть The Missing Piece
Сезон 10 Серия 15
9 марта 2022
Горячо и быстро Hot and Fast
Сезон 10 Серия 16
16 марта 2022
Держать тебя в безопасности Keep You Safe
Сезон 10 Серия 17
6 апреля 2022
Что внутри тебя What's Inside You
Сезон 10 Серия 18
13 апреля 2022
Закончи начатое Finish What You Started
Сезон 10 Серия 19
20 апреля 2022
На полпути к Луне Halfway to the Moon
Сезон 10 Серия 20
11 мая 2022
Последний шанс Last Chance
Сезон 10 Серия 21
18 мая 2022
Великолепный город Чикаго The Magnificent City of Chicago
Сезон 10 Серия 22
25 мая 2022
