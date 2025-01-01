Меню
Чикаго в огне, список сезонов
Chicago Fire
16+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Чикаго в огне»
Сезон 1 / Season 1
24 эпизода
10 октября 2012 - 22 мая 2013
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
24 сентября 2013 - 13 мая 2014
Сезон 3 / Season 3
23 эпизода
23 сентября 2014 - 12 мая 2015
Сезон 4 / Season 4
23 эпизода
13 октября 2015 - 17 мая 2016
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
11 октября 2016 - 16 мая 2017
Сезон 6 / Season 6
23 эпизода
28 сентября 2017 - 10 мая 2018
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
26 сентября 2018 - 22 мая 2019
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
25 сентября 2019 - 15 апреля 2020
Сезон 9 / Season 9
16 эпизодов
11 ноября 2020 - 26 мая 2021
Сезон 10 / Season 10
22 эпизода
22 сентября 2021 - 25 мая 2022
Сезон 11 / Season 11
22 эпизода
21 сентября 2022 - 24 мая 2023
Сезон 12 / Season 12
13 эпизодов
17 января 2024 - 22 мая 2024
Сезон 13 / Season 13
22 эпизода
25 сентября 2024 - 21 мая 2025
Сезон 14
4 эпизода
1 октября 2025 - 22 октября 2025
