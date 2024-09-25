Оповещения от Киноафиши
Чикаго в огне 2012, 13 сезон
Chicago Fire
16+
Оригинальное название
Season 13
Название
Сезон 13
Премьера сезона
25 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
16
голосов
8
IMDb
Список серий сериала Чикаго в огне
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Монстр в поле
A Monster in the Field
Сезон 13
Серия 1
25 сентября 2024
Монстр в поле
A Monster in the Field
Сезон 13
Серия 2
2 октября 2024
Все виды сумасшествия
All Kinds of Crazy
Сезон 13
Серия 3
9 октября 2024
Сквозь кожу
Through the Skin
Сезон 13
Серия 4
16 октября 2024
Вниз по кроличьей норе
Down The Rabbit Hole
Сезон 13
Серия 5
23 октября 2024
Хищные птицы
Birds of Prey
Сезон 13
Серия 6
6 ноября 2024
Неприкасаемый
Untouchable
Сезон 13
Серия 7
13 ноября 2024
Быстросъемная подставка
Quickstand
Сезон 13
Серия 8
20 ноября 2024
Фавор
A Favor
Сезон 13
Серия 9
8 января 2025
Теория хаоса
Chaos Theory
Сезон 13
Серия 10
22 января 2025
В окопах: Часть 1
In The Trenches: Part 1
Сезон 13
Серия 11
29 января 2025
Рельефный срез
Relief Cut
Сезон 13
Серия 12
5 февраля 2025
Рожденный огнем
Born of Fire
Сезон 13
Серия 13
19 февраля 2025
Рожденный огнем
Bar Time
Сезон 13
Серия 14
26 февраля 2025
Слишком близко
Too Close
Сезон 13
Серия 15
5 марта 2025
В развалинах
In the Rubble
Сезон 13
Серия 16
26 марта 2025
Такой зверь
A Beast Like This
Сезон 13
Серия 17
2 апреля 2025
После смерти
Post-Mortem
Сезон 13
Серия 18
16 апреля 2025
Постоянное повреждение
Permanent Damage
Сезон 13
Серия 19
23 апреля 2025
Открой меня
Cut Me Open
Сезон 13
Серия 20
7 мая 2025
Плохой парень
The Bad Guy
Сезон 13
Серия 21
14 мая 2025
Все должно было закончиться именно так
It Had To End This Way
Сезон 13
Серия 22
21 мая 2025
