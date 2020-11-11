В 9 сезоне сериала «Чикаго в огне» действие по-прежнему разворачивается вокруг команды пожарных и парамедиков, ежедневно защищающих жизни жителей города Чикаго. В новых сериях герои сталкиваются с еще более сложными и непредсказуемыми последствиями пожаров. Кроме того, внутри самого коллектива начинаются серьезные конфликты, которые сказываются на качестве работы пожарных. Смогут ли они забыть о своих противоречиях и сосредоточиться на самом главном — спасении американцев, оказавшихся в максимально опасных жизненных обстоятельствах? Также в новом сезоне в пожарной части появляется новый работник, который вызывает целую бурю неоднозначных эмоций у своих коллег.