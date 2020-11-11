Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Чикаго в огне 2012, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Чикаго в огне
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 9
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 11 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Чикаго в огне»

В 9 сезоне сериала «Чикаго в огне» действие по-прежнему разворачивается вокруг команды пожарных и парамедиков, ежедневно защищающих жизни жителей города Чикаго. В новых сериях герои сталкиваются с еще более сложными и непредсказуемыми последствиями пожаров. Кроме того, внутри самого коллектива начинаются серьезные конфликты, которые сказываются на качестве работы пожарных. Смогут ли они забыть о своих противоречиях и сосредоточиться на самом главном — спасении американцев, оказавшихся в максимально опасных жизненных обстоятельствах? Также в новом сезоне в пожарной части появляется новый работник, который вызывает целую бурю неоднозначных эмоций у своих коллег.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Чикаго в огне

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Гремит второй город Rattle Second City
Сезон 9 Серия 1
11 ноября 2020
Жара That Kind of Heat
Сезон 9 Серия 2
18 ноября 2020
Неудачная терапия Smash Therapy
Сезон 9 Серия 3
13 января 2021
Забавно, что вещи напоминают нам Funny What Things Remind Us
Сезон 9 Серия 4
27 января 2021
Мой счастливый день My Lucky Day
Сезон 9 Серия 5
3 февраля 2021
Взорвите это как-нибудь Blow This Up Somehow
Сезон 9 Серия 6
10 февраля 2021
Мертвая зима Dead of Winter
Сезон 9 Серия 7
17 февраля 2021
Маршрут побега Escape Route
Сезон 9 Серия 8
10 марта 2021
Двойной красный Double Red
Сезон 9 Серия 9
17 марта 2021
Одна сумасшедшая смена One Crazy Shift
Сезон 9 Серия 10
31 марта 2021
Пара сотен градусов A Couple Hundred Degrees
Сезон 9 Серия 11
7 апреля 2021
Прирожденный пожарный Natural Born Firefighter
Сезон 9 Серия 12
21 апреля 2021
Не вешай трубку Don't Hang Up
Сезон 9 Серия 13
5 мая 2021
Что будет дальше What Comes Next
Сезон 9 Серия 14
12 мая 2021
Паника с побелевшими костяшками пальцев A White-Knuckle Panic
Сезон 9 Серия 15
19 мая 2021
Выживших нет No Survivors
Сезон 9 Серия 16
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
Сталкера ловили и опять не поймали: эту линию в 5 сезоне «Первого отдела» не поняли даже преданные фанаты
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Международный женский тест: угадаете хотя бы 3/6 советских фильмов с самыми «девчачьими» названиями по кадру? (Сложность: эксперт)
ИИ перенес 10 героинь из кино СССР на обложки глянца: тут и «Сказка о царе Салтане», и «Морозко» – Марфушку вообще не узнать (фото)
Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение
Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь
«Не детектив, а унылое мыло»: зрители воротят нос от 8 сезона «Шефа», и всему виной… Семенов из «Невского»
Советская классика, которая греет душу: почти 3 тысячи зрителей выбрали топ-10 фильмов СССР к 8 марта
Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями
Птицы улетели, вопросы остались: тест по комедии «Любовь и голуби» – на 6/6 пройдут только влюбленные в ленту
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше