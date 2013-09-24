Оповещения от Киноафиши
Чикаго в огне 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Чикаго в огне
Chicago Fire 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чикаго в огне»

Во 2 сезоне сериала «Чикаго в огне» Северайд оказывается в поле зрения злоумышленника, на счету которого целая серия поджогов. Преступник собирается отомстить сотрудникам 51-й пожарной части. Северайд проводит свое расследование. В это время его коллега Кейси старается преодолеть горечь утраты. Боден делится с Кейси своими планами на будущее. Кроме того, грядет день, когда путем голосования будет выбран лидер профсоюза. Отис приглашает Муча на беседу, а МакЛеод давит на Бодена, вынуждая его отправиться на пенсию раньше срока.

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 16 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Чикаго в огне

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Проблемный дом A Problem House
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2013
Докажи это Prove It
Сезон 2 Серия 2
1 октября 2013
Обороноспособность 1 Defcon 1
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2013
Сорванный звонок A Nuisance Call
Сезон 2 Серия 4
15 октября 2013
Сильный ход A Power Move
Сезон 2 Серия 5
22 октября 2013
Рискованная попытка Joyriding
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2013
Никаких сожалений No Regrets
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2013
Рифмуется с криком Rhymes with Shout
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 2013
Ты сделаешь ему больно You Will Hurt Him
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2013
Не так Not Like This
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2013
Это суют мне в лицо Shoved in My Face
Сезон 2 Серия 11
7 января 2014
Поднять шумиху Out with a Bang
Сезон 2 Серия 12
14 января 2014
Сегодня ночью Tonight's the Night
Сезон 2 Серия 13
21 января 2014
Девственная кожа Virgin Skin
Сезон 2 Серия 14
25 февраля 2014
Держи язык за зубами Keep Your Mouth Shut
Сезон 2 Серия 15
4 марта 2014
Ракета запущена A Rocket Blasting Off
Сезон 2 Серия 16
11 марта 2014
Когда все идет наперекосяк When Things Got Rough
Сезон 2 Серия 17
18 марта 2014
До тех пор, пока ваши ноги не оторвутся от земли Until Your Feet Leave the Ground
Сезон 2 Серия 18
8 апреля 2014
Тяжелый вес A Heavy Weight
Сезон 2 Серия 19
15 апреля 2014
Мрачный день A Dark Day
Сезон 2 Серия 20
29 апреля 2014
Еще один выстрел One More Shot
Сезон 2 Серия 21
6 мая 2014
Реальность никогда не ждет Real Never Waits
Сезон 2 Серия 22
13 мая 2014
