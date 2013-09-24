Во 2 сезоне сериала «Чикаго в огне» Северайд оказывается в поле зрения злоумышленника, на счету которого целая серия поджогов. Преступник собирается отомстить сотрудникам 51-й пожарной части. Северайд проводит свое расследование. В это время его коллега Кейси старается преодолеть горечь утраты. Боден делится с Кейси своими планами на будущее. Кроме того, грядет день, когда путем голосования будет выбран лидер профсоюза. Отис приглашает Муча на беседу, а МакЛеод давит на Бодена, вынуждая его отправиться на пенсию раньше срока.