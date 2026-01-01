Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Саундтреки

Саундтреки сериала «Чикаго в огне»

Музыка из сериала «Чикаго в огне» Вся информация о сериале
Chicago Fire Season 2 (Original Television Soundtrack)
Chicago Fire Season 2 (Original Television Soundtrack) 20 композиций. Atli Örvarsson
Слушать
Chicago Fire Season 1 (Original Television Soundtrack)
Chicago Fire Season 1 (Original Television Soundtrack) 17 композиций. Atli Örvarsson
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Boden's Retirement Atli Örvarsson 2:18
2 Heather in Prison Atli Örvarsson 2:27
3 Arson Fire Atli Örvarsson 3:05
4 Factory Fire Call Atli Örvarsson 1:34
5 Mouch for President Atli Örvarsson 1:14
6 Benny's Baggage Atli Örvarsson 2:43
7 No Regrets Atli Örvarsson 3:29
8 Helping Casey Atli Örvarsson 4:03
9 Heather is Leaving Atli Örvarsson 2:45
10 Underwater Rescue Atli Örvarsson 2:32
11 Heavy Weight Montage Atli Örvarsson 2:43
12 Herrmann Advice Atli Örvarsson 2:14
13 Casey and the Darden Boys Atli Örvarsson 3:21
14 A Dark Day Atli Örvarsson 2:36
15 Commuter Train Crash Atli Örvarsson 3:46
16 Permission to Date Atli Örvarsson 1:22
17 Family Pile Up Atli Örvarsson 2:53
18 Boden Proposes Atli Örvarsson 3:34
19 Saving Nathan Atli Örvarsson 2:30
20 Casey and Dawson Atli Örvarsson 3:12
Доступен список песен из сериала «Чикаго в огне» (2012) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Чикаго в огне» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
«Одиссея» несется к $1 000 000 000 в прокате, но без этого советского фильма Нолан считал бы копейки: вдохновился им (и еще парочкой)
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
«Шляпу сними! Кепочку надень вот»: угадаете советскую классику по кадрам героев в модной кепке? (сложный тест)
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше