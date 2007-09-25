В 3 сезоне 15 серии сериала «Кости» снова объявляется кровожадный маньяк Громогон – он присылает Темперанс нижнюю челюсть неизвестного человека. Однако раскрыть личность убийцы оказывается чересчур сложной задачей даже для профессиональной команды.
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