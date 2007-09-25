В 3 сезоне 14 серии сериала «Кости» было найдено тело спортивного тренера. Мужчина был достаточно популярным среди женщин, а также в последнее время мечтал стать певцом и войти в шоу-бизнес. Команде предстоит познакомиться с одной из его поклонниц.
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