В 3 сезоне 14 серии сериала «Кости» было найдено тело спортивного тренера. Мужчина был достаточно популярным среди женщин, а также в последнее время мечтал стать певцом и войти в шоу-бизнес. Команде предстоит познакомиться с одной из его поклонниц.