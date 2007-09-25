В 3 сезоне 13 серии сериала «Кости» Темперанс отстранена от еще одного дела, поскольку начинается судебное расследование в отношении ее отца. Героиня намерена приложить все усилия, чтобы спасти его, однако все вокруг говорит против подсудимого.
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