В 3 сезоне 13 серии сериала «Кости» Темперанс отстранена от еще одного дела, поскольку начинается судебное расследование в отношении ее отца. Героиня намерена приложить все усилия, чтобы спасти его, однако все вокруг говорит против подсудимого.