В 3 сезоне 6 серии сериала «Кости» в одном институте обнаружен труп студента, и все факты указывают на то, что было совершено жестокое убийство с помощью поджога. Тем временем Гормогон в очередной раз дает о себе знать и подкрадывается все ближе.