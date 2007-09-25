В 3 сезоне 6 серии сериала «Кости» в одном институте обнаружен труп студента, и все факты указывают на то, что было совершено жестокое убийство с помощью поджога. Тем временем Гормогон в очередной раз дает о себе знать и подкрадывается все ближе.
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