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Актеры сериала «Кости»
Вся информация о сериале
Микаэла Конлин
Michaela Conlin
Angela Montenegro
Эмили Дешанель
Emily Deschanel
Dr. Temperance "Bones" Brennan
Патриция Белчер
Patricia Belcher
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Special Agent Seeley Booth
Джон Фрэнсис Дейли
John Francis Daley
Dr. Lance Sweets
Тамара Тейлор
Tamara Taylor
Dr. Camille "Cam" Saroyan
Джонатан Адамс
Jonathan Adams
Dr. Daniel Goodman
Ти-Джей Тайн
T.J. Thyne
Dr. Jack Hodgins
Эрик Миллеган
Eric Millegan
Dr. Zack Addy
Джон Бойд
John Boyd
Special Agent James Aubrey
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