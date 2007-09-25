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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 3 Серия 11

Кости 2005 - 2017 11 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Кости»
Сын вдовы в лобовом стекле
Сезон 3 / Серия 1 25 сентября 2007
Мама футболистки в минивэне
Сезон 3 / Серия 2 2 октября 2007
Смерть в седле
Сезон 3 / Серия 3 9 октября 2007
Тайна в почве
Сезон 3 / Серия 4 23 октября 2007
Мумия в лабиринте
Сезон 3 / Серия 5 30 октября 2007
Стажёр в сжигателе
Сезон 3 / Серия 6 6 ноября 2007
Парень в капсуле времени
Сезон 3 / Серия 7 13 ноября 2007
Рыцарь в сетке
Сезон 3 / Серия 8 20 ноября 2007
Санта-Клаус в слякоти
Сезон 3 / Серия 9 27 ноября 2007
Мужчина в грязи
Сезон 3 / Серия 10 14 апреля 2008
Игрок под давлением
Сезон 3 / Серия 11 21 апреля 2008
Ребёнок в ветвях
Сезон 3 / Серия 12 28 апреля 2008
Приговор в истории
Сезон 3 / Серия 13 5 мая 2008
Певец в сорняках
Сезон 3 / Серия 14 12 мая 2008
Боль в сердце
Сезон 3 / Серия 15 19 мая 2008
О чем cерия

В 3 сезоне 11 серии сериала «Кости» в спортивном зале института обнаруживается труп спортсмена, который был известен своей огромной любовью к противоположному полу. Раздавленное тело молодого человека было найдено под раздвижными трибунами.

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