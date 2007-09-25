В 3 сезоне 11 серии сериала «Кости» в спортивном зале института обнаруживается труп спортсмена, который был известен своей огромной любовью к противоположному полу. Раздавленное тело молодого человека было найдено под раздвижными трибунами.
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