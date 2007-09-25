В 3 сезоне 2 серии сериала «Кости» происходит взрыв фургона, в котором находилась освобожденная террористка. В 1970-е женщина была членом Национальной Армии Освобождения. Герои шокированы тем, что следы этого дела ведут прямиком к ФБР.
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