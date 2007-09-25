В 3 сезоне 12 серии сериала «Кости» в автомобиле обнаруживается тело женщины, а недалеко от происшествия на дереве находят здорового ребенка в корзинке. Бреннан и Бут направляются в практически вымерший городок для того, чтобы расследовать это дело.