1 A Fresh Start Chris Bacon 2:03

2 New Home Chris Bacon 1:17

3 Keith Summers, Sore Loser Chris Bacon 1:18

4 No One Has Ever Helped Us Chris Bacon 1:32

5 Norman Sneaks Out Chris Bacon 1:51

6 The Rape Chris Bacon 2:42

7 Flipping Pages Chris Bacon 1:23

8 Norma and Norman Chris Bacon 1:36

9 Emma's Meditation Chris Bacon 1:05

10 Previously On Bates Motel 1 Chris Bacon 1:01

11 Dylan's New Job Chris Bacon 1:35

12 Dylan's Gotta Gun Chris Bacon 0:44

13 Norman Leaves the Hospital Chris Bacon 1:40

14 Shelby and Norma Chris Bacon 2:19

15 Brothers Chris Bacon 1:29

16 I'm Here For You Chris Bacon 1:19

17 Norman Discovers Jiao Chris Bacon 2:34

18 Previously On Bates Motel 2 Chris Bacon 0:44

19 Dumpster Drive Chris Bacon 1:36

20 Bradley and Norman Chris Bacon 2:44

21 Motorcycle Ride Chris Bacon 1:13

22 Shelby's Back Chris Bacon 1:09

23 Getting Jiao To the Motel Chris Bacon 1:53

24 What Really Happened Chris Bacon 4:01

25 Awkward Hugs Chris Bacon 1:11

26 Abernathy Checks In Chris Bacon 2:09

27 Norma Doesn't Approve Chris Bacon 2:48

28 Bradley Rejects Norman Chris Bacon 1:47

29 Abernathy Makes Reservations Chris Bacon 2:14

30 The End of a Horrible Day Chris Bacon 1:34

31 Bradley Needs Dylan's Help Chris Bacon 1:38

32 Norman Doesn't Have a Note Chris Bacon 2:20

33 Emma Likes Cupcakes Chris Bacon 0:50

34 Norma's Story Chris Bacon 2:43

35 Three's a Crowd Chris Bacon 2:25