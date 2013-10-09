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Киноафиша Сериалы Мотель Бейтса Сезоны
Мотель Бейтса (2013 - 2017), список сезонов Bates Motel 18+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал A&E
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Список сезонов сериала «Мотель Бейтса»
Мотель Бейтса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Мотель Бейтса - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
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