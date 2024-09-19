Меню
Новости о сериале «Мотель Бейтса»

Новости о сериале «Мотель Бейтса» Вся информация о сериале
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях
Антигерои в моде: 8 сольных фильмов и сериалов об известных злодеях Плохие парни нравятся не только девушкам, но и зрителям! Кинематограф переживает настоящий пик моды на злодеев, рассказывая известные истории с точки зрения антигероев, которые наконец получают свой голос. Рассказываем о самых неожиданных и интересных сольных проектах об антигероях.
19 сентября 2024 10:09
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Вы можете заселиться, но удастся ли вам выехать?
6 декабря 2022 12:00
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
30 ноября 2022 15:56
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера
«Хороший доктор» Фредди Хаймор: лучшие роли в карьере актера Став звездой кино еще в детстве, Хаймор сумел развить этот успех.
18 августа 2022 16:27
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона В пору холодных осенних вечеров, приближающегося Хэллоуина и неожиданных локдаунов самое время уйти с головой в сериальные марафоны. Выбор действительно богатый, но мы решили сделать максимально вариативную подборку из лучших мистических и леденящих душу сериалов.
29 октября 2021 17:39
